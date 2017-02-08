В Казани из-за морозов перенесли старт «Лыжни России»

В Казани из-за морозов перенесли старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» на 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что для любителей лыжного спорта будут подготовлены три площадки: стадион «Локомотив» в поселке Юдино, Горкинско-Ометьевский лесопарк и пойма реки Казанка по ул.Гаврилова.

- Желающим принять участие в гонке необходимо получить стартовый комплект, состоящий из традиционного символа соревнований – шапочки и стартового номера. Для этого необходимо представить документы, подтверждающие личность, а также именную заявку с отметкой врача о допуске в мандатную комиссию, - отмечают организаторы.

Комиссия работает до 11 февраля включительно с 13.00 до 18.00 на лыжной базе стадиона «Трудовые резервы».