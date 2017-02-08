Первого ребенка в Татарстане, подкинутого в бэби-бокс, захотели удочерить свыше 40 семей

Сейчас на девочку, которую назвали Марией, готовят первые документы

В Набережных Челнах свыше 40 семейных пар хотят удочерить девочку, ставшей первым ребенком в Татарстане, которого подкинули в бэби-бокс. Об этом сообщает газета "Новая Кама". Сейчас на девочку, которую назвали Марией, готовят первые документы.

- Удочерить девочку хотят более 40 семейных пар. Но просто так людям с улицы мы детей не отдаем. Надо пройти обязательный курс обучения в школе приемных родителей. Вот, к примеру, вчера там получили свидетельства еще 15 семейных пар, - рассказала начальник отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов Роза Гернер

Пока что девочка по прежнему находится в отделении новорожденных КДМЦ, после ее переведут в Дом ребенка.

Срок ожидания для начала подготовки документов на удочерение составляет полгода. По словам Розы Гернер, не исключено, что объявится мать девочки и захочет вернуть дочь, ей будет разрешено это сделать.

Напомним, девочку подкинули в бэби-бокс 27 января. Сам бэби-бокс появился в КДМЦ в мае 2015 года, при этом в Казани нет ни одного бэби-бокса.

Справка



Беби-бокс - специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что бэби-бокс кто-то открывал. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.



Матерям, оставившим своих детей, не грозит уголовная ответственность — если на младенце нет повреждений. Ребенку будет присвоен статус подкидыша, в дальнейшем ребенок попадает в базу на усыновление.