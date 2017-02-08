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Первого ребенка в Татарстане, подкинутого в бэби-бокс, захотели удочерить свыше 40 семей

Первого ребенка в Татарстане, подкинутого в бэби-бокс, захотели удочерить свыше 40 семей
16+
Фото: скриншот
Сейчас на девочку, которую назвали Марией, готовят первые документы

В Набережных Челнах свыше 40 семейных пар хотят удочерить девочку, ставшей первым ребенком в Татарстане, которого подкинули в бэби-бокс. Об этом сообщает газета "Новая Кама". Сейчас на девочку, которую назвали Марией, готовят первые документы.

- Удочерить девочку хотят более 40 семейных пар. Но просто так людям с улицы мы детей не отдаем. Надо пройти обязательный курс обучения в школе приемных родителей. Вот, к примеру, вчера там получили свидетельства еще 15 семейных пар, - рассказала начальник отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов Роза Гернер

Пока что девочка по прежнему находится в отделении новорожденных КДМЦ, после ее переведут в Дом ребенка.

Срок ожидания для начала подготовки документов на удочерение составляет полгода. По словам Розы Гернер, не исключено, что объявится мать девочки и захочет вернуть дочь, ей будет разрешено это сделать.

Напомним, девочку подкинули в бэби-бокс 27 января. Сам бэби-бокс появился в КДМЦ в мае 2015 года, при этом в Казани нет ни одного бэби-бокса.

Справка

Беби-бокс - специально оборудованное место для анонимного отказа от ребенка. Младенца кладут в бокс, закрывают дверцу, через 30 секунд она блокируется, и снаружи открыть ее уже невозможно. В этот момент персонал больницы узнает по тревожному звонку и миганию лампы, что бэби-бокс кто-то открывал. Около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны.

Матерям, оставившим своих детей, не грозит уголовная ответственность — если на младенце нет повреждений. Ребенку будет присвоен статус подкидыша, в дальнейшем ребенок попадает в базу на усыновление.

Н. Вильданов, 09.02.2017, 10:19
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2017, 10:33
А котят можно туда отнести? Кошка уже 17 котят родила, я замучился на Авито раздавать
4
5
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Горожанин09 февраля 2017, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
А котят можно туда отнести? Кошка уже 17 котят родила, я замучился на Авито раздавать
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стерелизация вам в помошь
1
6
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2017, 10:48
В ответ на комментарий пользователя
А котят можно туда отнести? Кошка уже 17 котят родила, я замучился на Авито раздавать
Развернуть
Можно, если в месте с кошкой положить банковскую карту с счётом на 10 000 тыщ баксов:-D
2
1
Согласны с автором?
Герда09 февраля 2017, 10:54
Хорошо придумали. Но все равно страшно, как можно родного ребенка бросить?...8'-(
0
7
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Горожанин09 февраля 2017, 11:16
А чо, из детдомов всех разобрали уже?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2017, 11:16
Люди как вариант хотят заработать с помощью пособий.
4
1
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Наталья Вильданова-Лонщакова09 февраля 2017, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
А чо, из детдомов всех разобрали уже?
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Думаю, они и этого ркбёнка никому не разрешат усыновлять, отправят в дом ребёнка, мать не объявится и забудут..Отдел опёки исполклома штампует свидетельства для пар, желающих усыновить, воспитатели в детских приютах присматривают за брошенными детьми. Всем хорошо, все при деле. Зачем им думать о дальнейшей судьбе ребёнка? Если всех детей из детдомов разберут, что они будут делать?!
0
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