В РТ наказали родителей и учительницу школьницы, которая случайно сообщила о бомбе в школе

В Альметьевске наказали родителей и классную руководительницу 15-летней ученицы одной из школ, которая случайно сообщила о том, что в учебном заведении заложена бомба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Сообщение о бомбе поступило днем 9 января с сотового телефона, принадлежащего 14-летнему школьнику, свыше 300 учеников и учителей были эвакуированы, полиция и специально обученная собака осмотрели здание школы, бомбы найдено не было.

Было возбуждено дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", была задержана 15-летняя ученица этой же школы.

- Девушка рассказала, что во время урока взяла сотовый телефон, оставленный без присмотра одноклассником. Попытавшись его разблокировать, она набрала номер "112". Услышав голос оператора, не задумываясь о последствиях, в шутку сообщила, что в школе заложена бомба, - рассказали в полиции.

В школе педагоги положительно охарактеризовали девушку. Ни она, ни члены ее семьи ранее не попадали в поле зрения полиции.

В отношении родителей подростка возбуждено административное дело по статье "ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних"

- В связи с выявленными упущениями в воспитательной работе и профилактике правонарушений среди учащихся прокуратура внесла в адрес директора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15" Альметьевска Натальи Мартышовой представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В итоге классному руководителю ученицы объявлено замечание, - отметили в прокуратуре.