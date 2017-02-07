Стало известно имя челнинца, который изнасиловал школьницу, а затем дал ей денег на такси

Накануне в Набережных Челнах задержали 29-летнего Андрея Калиева, который изнасиловал 14-летнюю школьницу, а затем дал ей денег на такси. Об этом сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

- Причастность к совершению преступления Калиев не признал. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Напомним, происшествие произошло 5 февраля текущего года. Девочка поругалась с подругой и шла от нее домой. При этом у нее не было ни денег, ни телефона. По дороге к ней подошел незнакомый мужчина и узнав о произошедшем, позвонил своему приятелю Калиеву, попросив на автомобиле отвезти ребенка домой.

- Однако Калиев вместо этого опоил девочку алкоголем в автомобиле и затащив к себе в квартиру, изнасиловал, - рассказали следователи.

Когда девочка вернулась домой, она побоялась рассказать об этом родителям. Однако когда она пришла в школу, у нее произошел нервный срыв.

- После общения с ней, психологи установили причину состояния ребенка и обратились в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Расследование продолжается.