В Роскачестве рассказали, какие пуховики стоит и не стоит носить жителям Татарстана

Эксперты Российской системы качества (Роскачества) назвали марки пуховиков, которые стоит носить в Татарстане с учетом климата республики, об этом сообщили в самом Управлении, передает "Татар Информ".
Все регионы России были поделены на 5 климатических поясов, Татарстан, а также ряд районов Тюменской, Томской областей и Пермского края, попали в третий пояс.
Для условий Татарстана с температурой до -28 градусов рекомендованы образцы Adidas, Kappa, LUHTA, MANGO, Oodji, Reebok, SPRINGFIELD, TOPMAN и U.S. POLO.
Для жителей Магаданской области и отдельных районов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, которые относятся к климатическому поясу с температурой до -35 градусов, подойдут COLINS, Demix, GLISSADE, JORG WEBER, MERRELL и VIZANI.
В погодных условиях четвертого климатического пояса, например, Камчатки и Мурманской области, где температура может составлять от -25 до -41 градуса, оптимальным выбором станут куртки Arctic explorer, BASK, Camel active, FILA, MASSIMO DUTTI, Stayer, TERMIT, Timberland, Volkl и WESTLAND.