В Роскачестве рассказали, какие пуховики стоит и не стоит носить жителям Татарстана

Эксперты Российской системы качества (Роскачества) назвали марки пуховиков, которые стоит носить в Татарстане с учетом климата республики, об этом сообщили в самом Управлении, передает "Татар Информ".

Все регионы России были поделены на 5 климатических поясов, Татарстан, а также ряд районов Тюменской, Томской областей и Пермского края, попали в третий пояс.

Для условий Татарстана с температурой до -28 градусов рекомендованы образцы Adidas, Kappa, LUHTA, MANGO, Oodji, Reebok, SPRINGFIELD, TOPMAN и U.S. POLO.

Отнесенные к первому и второму климатическим поясам районы Астраханской и Ростовской областей, Республики Дагестан, а также Москва, Санкт-Петербург, Смоленская, Нижегородская и Саратовская области отличаются зимней погодой в диапазоне от 15 до 20 градусов мороза. Для их жителей подойдут куртки под торговыми марками GEOX, Nike, Puma и SELA. Для жителей регионов с более низкими температурами эти пуховики покупать не рекомендуется.



Для жителей Магаданской области и отдельных районов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, которые относятся к климатическому поясу с температурой до -35 градусов, подойдут COLINS, Demix, GLISSADE, JORG WEBER, MERRELL и VIZANI.

В погодных условиях четвертого климатического пояса, например, Камчатки и Мурманской области, где температура может составлять от -25 до -41 градуса, оптимальным выбором станут куртки Arctic explorer, BASK, Camel active, FILA, MASSIMO DUTTI, Stayer, TERMIT, Timberland, Volkl и WESTLAND.