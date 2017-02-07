Казанца, который надругался над девочкой после знакомства в онлайн-игре, осудили на 13 лет

Нижегородский областной суд отклонил апелляцию 39-летнего жителя Казани, который в 2015 году совратил 12-летнюю девочку из Дзержинска. Об этом сообщает dzerjinsk.ru.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в декабре 2015 года мужчина пригласил к себе в съёмную квартиру, расположенную в городе Дзержинск 12-летнюю девочку, с которой ранее познакомился в одной из онлайн-игр. В Дзержинск он приехал специально для встречи с ней и именно для этого снял квартиру. Встреча в реальной жизни переросла в изнасилование несовершеннолетней девочки.

Задержали мужчину только благодаря бдительным местным жителям, которые увидели знакомую им школьницу с подозреваемым и сообщили об этом в правоохранительные органы. Обвиняемый трудоустроен, ранее не судим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия", в ходе расследования было решено переквалифицировать статью в "Насильственные действия сексуального характера". Свою вину обвиняемый признал, его осудили на 13 лет колонии.