Власти Татарстана вернули Казанской епархии здание Николо-Гостинодворской церкви

Власти Татарстана вернули в собственность Казанской епархии здание Николо-Гостинодворской церкви. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

- Возвращение церковного имущества состоялось во исполнение поручения президента РТ Рустама Минниханова от 30 января сего года в связи с обращением митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, - говорится в сообщении.

Здание, которое расположено по адресу Кремлевская, 2/6, было передано Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана. Сообщается, что ранее там размещался Госкомитет РТ по архивному делу.

Справка



Гостинодворская церковь впервые упоминается в письменных источниках в XVI веке. Исторически храм входит в комплекс зданий Гостиного двора (1800-1815 гг.). Особое значение храм приобрел после того, как его настоятель священник Ермолай, будущий Патриарх Московский и всея Руси Гермоген перенес сюда с места обретения новоявленную Казанскую икону Божией Матери.



Церковь полностью утратила оригинальный интерьер, поэтому ей потребуется серьезная реставрация.