В апреле между Ригой и Казанью откроется прямое авиасообщение

Между Ригой и Казанью откроется прямое авиасообщение с 26 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба латвийской авиакомпании AirBaltic.

Сообщается, что полеты в Латвию будут осуществляться два раза в неделю, продолжительность полета составит 2 часа 25 минут. Цена билетов в одном направлении начинается от 99 евро (6 тыс. рублей), включая пошлины аэропорта.

- Мы с удовольствием начинаем рейсы в Казань – они дополнят наше отличное предложение в города России: Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через рижский аэропорт, - сказал первый вице-президент авиакомпании по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал об открытии авиарейсов в столицу Латвии. Об этом стало известно после встречи Рустама Минниханова с руководством компании AirBaltic, которая прошла в Риге. Ожидается, что при открытии прямого рейса объем пассажиропотока увеличится до 9 тыс. пассажиров в год.

Кстати



Компания AirBaltic располагает 24 самолетами («Боинг» и Бомбардье»), штат сотрудников составляет 1130 человек. Компания осуществляет полеты из трех столиц стран Балтии – Риги, Вильнюса, Таллина, позиционирует себя как балтийская компания.