В Казани почти на месяц закрывается движение по улице Декабристов

В Казани с завтрашнего дня закрывается участок дороги на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

- Закрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода, - говорится в сообщении.

Сообщается, что ограничение будет действовать до 5 марта.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.