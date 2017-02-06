Задания, нервы и видеонаблюдение: в Казани родители школьников ощутили все «прелести» ЕГЭ

Корреспондент ProKazan.ru посетил 116 лицей, где родители сдавали ЕГЭ по предмету «Русский язык и литература»

Сегодня в казанском лицее №116 прошла первая всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Цель акции - протестировать процесс сдачи экзамена и понять, каково это, быть на месте современных школьников. Экзамен прошел по предмету «Русский язык и литература». Корреспондент ProKazan.ru посетил 116 лицей вместе с родителями школьников и пообщался с организаторами.

Как рассказали организаторы, сегодняшнее ЕГЭ было таким же, как и обычное, для школьников: был организован медпункт и выставлены дежурные, которые будут сопровождать в туалет «мальчиков» и «девочек» по отдельности. Также были опечатаны экзаменационные кабинеты и велось видеонаблюдение.

Всех без исключения проверяли через рамку металлоискателя. После начала экзамена даже журналистов не пропускали с телефонами.



Депутат Госсовета РТ Ирек Шарипов

Участие в акции мог принять любой желающий. Всего было зарегистрировано 20 человек, среди которых оказались два «прогульщика». На мероприятии был замечен депутат Госсовета РТ— Ирек Шарипов, который с удовольствием принял участие в акции.

- Экзамен - это все-таки волнение, но с другой стороны, полезно понять что ощущают наши дети, - поделился впечатлениями с корреспондентом ProKazan.ru Ирек Шарипов. - Учеба - это большой труд. Может быть, это даже самый ответственный этап в жизни человека. Дети это не осознают, это осознаем мы с высоты своего опыта, поэтому отношение к учебе в обществе должно быть самым серьезным.

Ирек Ильдусович признался, что ему попались два сложных вопроса, которые он решил пропустить из-за ограничения во времени.

- Наверное, можно научиться правильно отвечать на эти вопросы, если пройти определенную подготовку. К экзамену специально не готовился, было интересно, на каком уровне наши знания, и как мы готовы к этой методике, - поделился с нами депутат.

К нашему сожалению, никто не принес шпаргалки — было бы интересно посмотреть, как ведется борьба со списыванием.



Чулпан Гизатуллина

Чулпан Гизатуллина, представительница родительского комитета в IT-лицее, мама семиклассника, поделилась с нами, что очень переживала по поводу ЕГЭ.

- Сама очень волновалась, когда сдавала экзамены в школе, да и сейчас волнуюсь. Надеюсь, что напишу хорошо, школьную программу помню смутно, но специально не готовилась, - сказала она.



Энже Фахрутдинова

В числе первых, сдавших тестирование, была Энже Фахрутдинова, родительница одиннадцатиклассница.

- Обстановка была очень спокойная, все условия были созданы. Я думаю, что успешно выполнила все задания. Всего их было 14, без сочинения, - поделилась она.

В целом родители остались довольны и надеются, что эта акция обретет постоянный характер, ведь это поможет ощутить на себе весь процесс и благоприятно повлиять на своих детей, поможет убедить их, что в ЕГЭ нет ничего страшного.