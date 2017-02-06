На возводимом ПСО «Казань» стадионе в Самаре пытались украсть металлоконструкции

В эти выходные сотрудникам Росгвардии и ОМОНу пришлось дважды выезжать на срабатывание кнопки экстренного вызова полиции со строящегося стадиона «Самара Арена», сообщает ProGorodSamara.ru со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Самарской области.

Первый вызов поступил в субботу, 4 февраля, около 17:00 от сотрудников охраны объекта, которые заметили на территории стройки подозрительный грузовой автомобиль. Задержать грузовик удалось уже на выезде с объекта. Оказалось, что 46-летний мужчина решил вывезти со стадиона электрический кабель и металлические конструкции на сумму около 100 тысяч рублей. Мужчину задержали, а потом вместе с грузом передали полицейским.

Второй раз сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать на объект уже ночью, примерно в 2:00. В этот раз похитителей было уже двое, зато без машины. Уроженцы Таджикистана 1986 и 1997 годов рождения пытались пронести через контрольно-пропускной пункт электроприборы, спрятанные в сумках. Молодых людей задержали и доставили в отдел полиции.

По обоим фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.