В РТ воспитательница детсада оказалась в центре скандала из-за фото на ведре для еды

В Набережных Челнах воспитательница детского сада Гульназ С. оказалась в центре скандала из-за фото на ведре для еды. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что после того как фото появилось в одном из пабликов в соцсети, женщина получила массу негативных отзывов в свой адрес.

- Люди все неправильно поняли. Я три года назад участвовала в конкурсе среди работников детских учреждений. По условиям конкурса нужно было сделать снимок на тему «Нарушения требований безопасности и охраны труда», - рассказывает Гульназ.

По словам женщины, снимок она выложила в соцсеть и забыла о нем. А одна из ее знакомых опубликовала этот снимок в паблике.

- Есть одно только предположение, зачем она это сделала. Одно время я работала в ресторане, где эта знакомая была директором. Потом я уволилась, но зарплату мне не выплатили. В тот момент я написала заявление в прокуратуру. При этом с той своей приятельницей я не ссорилась, - говорит Гульназ.