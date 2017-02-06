Около Миллениума девушка на «Ладе» врезалась в столб: пострадали двое

В Казани около моста Миллениум 25-летняя девушка на "Ладе" 9-й модели врезалась в столб, об этом сообщили в ГИБДД.

Накануне в 16:20 при въезде на мост со стороны улицы Вишневского девушка не справилась с управлением, после чего врезалась в столб.

В результате ДТП пострадала как сама водитель - у нее диагностировали закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом ребер слева и различные ушибы, так и 26-летний пассажир - у него обнаружили закрытый перелом ребер.

Пострадавших госпитализировали.