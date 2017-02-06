Завтра в Авиастроительном и Советском районах Казани не будет света

Завтра, 8 февраля, в Авиастроительном и Советском районах Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, с 9.00 до 12.00 не будет света в Авиастроительном районе по следующим адресам: ул. Копылова, 1/2, 3/1, ул. Тимирязева, 4.

С 13.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Лядова, 3а (детсад №36), 5 и ул. Тимирязева, 6.

Также не будет света в Советском районе с 8.00 до 17.00 по адресам: ул.Латышских стрелков, 12, 12а, 14. Света также не будет в пос. Радужный в домах по улицам Коринского, Райская, Тинишева, Хлебникова и в пос. Константиновка по улицам Овощеводов и Хансувар.

Кроме этого, отключение света запланировано в ряде производственных зданий Советского района по улицам: ул.1-я Вольская, ул.1-я Ноксинская, ул.Вторая Подъемная, Сибирский тракт.