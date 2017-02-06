Минэкологии РТ: в Казанку через «ливневку» слили сточные воды

В Казани неподалеку от стадиона "Казань Арена" в Казанку сливали сточные воды через ливневые канализации, об этом сообщает Минэкологии РТ, сообщение о происшествии поступило накануне.

Жители города увидели слив сточных вод, прогуливаясь по заснеженной набережной. На место выехали сотрудники ведомства, которые взяли пробы воды. Результаты анализов станут известны в течение двух недель.

Было возбуждено административное расследование, в ходе которого будет выявлен источник и причины, по которым был допущен сброс. В случае выявления превышения предельно допустимых концентраций химических веществ в пробах сточной воды, будет рассчитан ущерб, причиненный водному объекту.

За данное правонарушение предусмотрена ответственность по статьям "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий", "Нарушение правил охраны водных объектов" и "Порча земель".