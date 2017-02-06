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Минэкологии РТ: в Казанку через «ливневку» слили сточные воды

Минэкологии РТ: в Казанку через "ливневку" слили сточные воды
16+
Фото: http://eco.tatarstan.ru/

В Казани неподалеку от стадиона "Казань Арена" в Казанку сливали сточные воды через ливневые канализации, об этом сообщает Минэкологии РТ, сообщение о происшествии поступило накануне.

Жители города увидели слив сточных вод, прогуливаясь по заснеженной набережной. На место выехали сотрудники ведомства, которые взяли пробы воды. Результаты анализов станут известны в течение двух недель.

Было возбуждено административное расследование, в ходе которого будет выявлен источник и причины, по которым был допущен сброс. В случае выявления превышения предельно допустимых концентраций химических веществ в пробах сточной воды, будет рассчитан ущерб, причиненный водному объекту.

За данное правонарушение предусмотрена ответственность по статьям "Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий", "Нарушение правил охраны водных объектов" и "Порча земель".

Н. Вильданов, 07.02.2017, 11:33
Тэги: Экология
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2017, 11:42
О, вот это новость, у нас оказывается ливневки работают:-D
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Рустемчик07 февраля 2017, 12:08
В Казанку слили сточные воды через "ливневку, а где очистные сооружения?
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