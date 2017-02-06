В Казани украли 2000 бочек с пивом, изменив адрес доставки

В Казани похитили 2000 металлических бочек с пивом на общую сумму в 6 млн рублей, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах. Афера произошла 2 февраля.

Предварительно, 2 февраля с сотового телефона из Московской области позвонили двум водителям, которые занимались перевозкой пива "Пивоварни Москва-Эфес".

- По телефону они изменили место разгрузки груза, в результате похитили 2000 пивных кег (каждая объемом по 20 литров), - отметили в полиции.

По данному факту 3 февраля было возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", идет расследование.