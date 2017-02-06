Крупнейшая нефтехимическая компания Татарстана выпустила календарь с обнаженными мужчинами

Одна из крупнейших компаний Татарстана - "Нижнекамскнефтехим" - выпустил в честь 50-летия предприятия корпоративный календарь с обнаженными мужчинами. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

В Интернет появилось фото лишь одной из страничек календаря, на которой обнаженный молодой человек, стоя спиной к камере, показывает накачанные ягодицы.

При этом в самой компании опровергли сообщения, что для ню-календаря снялись сотрудники компании - на фото фигурируют модели, картинки специально купили и согласовали со всеми заинтересованными лицами.

- У нас не только этот календарь выпущен - это целая серия, ориентированная на разную аудиторию, где есть природа, памятники Татарстана, российские достопримечательности, - рассказал Ильдар Газетдинов, начальник отдела производственно-вспомогательных материалов и средств индивидуальной защиты (именно этому отделу доверено заниматься заказом корпоративных календарей).