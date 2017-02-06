Росздравнадзор: в санатории в Боровом Матюшино главврач работал без спецобразования

В Лаишевском районе РТ в поселке Боровое Матюшино в ходе проверки в санатории "Санта" выяснилось, что у главврача не было специального образования, об этом сообщает пресс-служба Росдравнадзора РТ.

- У главного врача санатория "Санта" отсутствует соответствующее образование по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", - сообщили в ведомстве.

Также в санатории не в полном объеме осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в лечебно-оздоровительном комплексе.

От руководства санатория потребовали исправить все найденные нарушения, при этом материалы по найденным были переданы в суд.