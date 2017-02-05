В Челнах осудили мужчину, который при изнасиловании заразил гонореей 4-летнюю падчерицу

В Набережных Челнах осудили 28-летнего мужчину, который при изнасиловании заразил гонореей 4-летнюю падчерицу, передает kazanfirst.ru.

Набережночелнинский суд приговорил его к 14 годам колонии строго режима.

Напомним, в 2010 году пьяный парень, оставшись наедине с 4-летней падчерицей, изнасиловал ее, заразив при этом гонореей, спустя 5 лет летом 2015 года он повторно изнасиловал ее. При этом обвиняемый пообещал убить ее, если та расскажет о произошедшем матери.

- 2 апреля 2016 года запершись в комнате со своим сыном 2012 года рождения, он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. При этом пришедшая домой мать, стала стучать в дверь, а когда обвиняемый впустил ее в комнату, мальчик рассказал о произошедшем, - рассказали следователи.

По данному факту в СКР возбудили дело по ст. «Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста венерическим заболеванием», «Покушение на насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».