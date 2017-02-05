В Казани мужчина украл у курьера посылку с телефонами на 500 тыс рублей

В Казани 25-летний житель Оренбургской области украл у курьера посылку с телефонами на 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что происшествие произошло в начале декабря прошлого года на улице Журналистов. Злоумышленник похитил коробку с дорогими телефонами.

- Выяснилось, что потерпевший занимался продажей телефонов, которые заказывал через Интернет, - сказали в ведомстве.

Как пояснил сам потерпевший, он неоднократно пользовался услугами курьерской доставки. Однако на этот раз посылка не дошла до адресата. В назначенный день товар забрал неизвестный мужчина.

Позже полицейские задержали подозреваемого в краже посылки. Им оказался житель Оренбургской области ранее судимый за имущественные преступления.

- Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что воспользовался ситуацией. Пока курьер выдавал товар, он подошел незаметно и забрал коробку с телефонами, - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина в тот же день уехал по месту жительства и был уверен, что его не найдут. Однако вскоре он был задержан и доставлен в Казань. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Расследование продолжается.