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На улице Баумана около памятника Шаляпину снова проломили голову парню

На улице Баумана около памятника Шаляпину снова проломили голову парню
16+
Фото: Подозреваемый в нападении; личная страница vk.com

В Казани на улице Баумана в минувшую субботу в 1 ночи около памятника Шаляпину 19-летнему парню проломили голову, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах. За минувший месяц это уже второе нападение в этом месте, ранее пострадал 30-летний мужчина.

Предварительно, нападение случилось в 1:10, на Араза А., который шел по улице, напал 31-летний Дмитрий К. 

- Пострадавший был госпитализирован с переломом правой теменной кости, после оказания медпомощи его отпустили домой, - отметили в полиции.

В ходе расследования был задержан нападавший, им оказался нигде не работающий ранее судимый казанец. Нападение произошло после внезапно возникшей ссоры.

Было возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", выясняются обстоятельства нападения.

ProKazan.ru, 06.02.2017, 14:50
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин06 февраля 2017, 15:07
Пол годика условки дадут . Может быть . А может и ничего не дадут - подумаешь - человеку голову проломил - не банк же обворовал !
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Горожанин06 февраля 2017, 15:07
Да какая внезапно возникшая ссора, ох уж эта официальная информация. Пишите прямо - гопота напала на случайного прохожего, наверное хотела "поживиться" смартфоном-деньгами, ну и итог уже известен. Надеюсь дебил получит по заслугам.
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Горожанин06 февраля 2017, 15:13
снести памятник да и все
он походу проклятый ))
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