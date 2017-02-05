На улице Баумана около памятника Шаляпину снова проломили голову парню

В Казани на улице Баумана в минувшую субботу в 1 ночи около памятника Шаляпину 19-летнему парню проломили голову, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах. За минувший месяц это уже второе нападение в этом месте, ранее пострадал 30-летний мужчина.

Предварительно, нападение случилось в 1:10, на Араза А., который шел по улице, напал 31-летний Дмитрий К.

- Пострадавший был госпитализирован с переломом правой теменной кости, после оказания медпомощи его отпустили домой, - отметили в полиции.

В ходе расследования был задержан нападавший, им оказался нигде не работающий ранее судимый казанец. Нападение произошло после внезапно возникшей ссоры.

Было возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", выясняются обстоятельства нападения.