«Багровые реки» в Залесном: экологи обнаружили там ядовитый фенол, нитриты и фосфаты

Министерство экологии проводит расследование по статьям "Порча земель" и и "Сброс сточных вод"

Экологи получили пробы сточных вод из поселка Залесный, где полторы недели назад жители обнаружили растекающуюся воду бурого цвета. По результатам лабораторных исследований, в воде обнаружены нитриты, аммоний, фенол и фосфаты. Об этом ProKazan.ru рассказал начальник государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ Алмаз Закиров.

Алмаз Закиров, начальник государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ

- Были взяты пробы сточной воды и загрязненной почвы, - рассказал Алмаз Закиров. - В воде обнаружены нитриты, аммоний, фенол и фосфаты. Нарушитель за сброс вод без очистки привлечен к административной ответственности, приглашен в суд.

В отношении кого возбуждено дело, экологи пока не говорят, ждут решения суда. Насколько пострадала окружающая среда можно будет сказать, когда будут готовы результаты анализа почвы, а на это уходит не менее двух недель.

- Почву нужно сушить, анализировать, и только тогда мы сможем оценить вред окружающей среде, - продолжает Закиров. - После этого заново будут отработаны административные расследования по статьям “Порча земель” и “Сброс сточных вод без очистки”.

В социальных сетях пользователи обвиняют ближайшее предприятие - бумажную фабрику “Нега”. Однако руководитель организации Эрик Акчурин в беседе с ProKazan.ru опровергает обвинения: никакого административного расследования в отношении предприятия возбудено не было.

- Мы производим санитарно-гигиенические продукты, - комментирует Эрик Акчурин. - При производстве применяем пищевые красители, безопасные для человека. “Водоканал” постоянно берет у нас замеры воды, этим вопросом занималась прокуратура, экологи. Поверьте, в нашей технологии нет ничего опасного для человека, наши же работники живут в тех домах.

Акчурин предположил, что вода разлилась из-за перегруженности труб: еще несколько лет назад на месте стояли несколько жилых домов, а сейчас целое ЖК. Потому-то трубы не справляются.

Напомним, что в поселке Залесном на улице Державина местные жители увидели перед своим домом пугающую картину - из колодца разливалась вода, окрашенная неизвестными примесями красно-бурого цвета.

Рабочий Рустам Зарипов из Магнитогорска предположил, что это результаты деятельности предприятия.

- Я в 8 утра приехал, здесь уже вовсю лило. Это химия, конечно. Обычно так делают на предприятиях, теплоузел специально окрашивают, чтобы при протечке быстро выявлять места аварий. У нас в Магнитогорске так постоянно делают, даже договариваются, чтобы замеры делали в то время, когда уже относительно чисто.

Справка



Фенол представляет собой бесцветные кристаллы, на воздухе принимающие розовый цвет. Ядовит, относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги. Доказательств канцерогенности фенола для людей нет. Попадая на кожу, всасывается и начинает воздействовать на головной мозг.