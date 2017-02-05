В Татарстане зарплату детским тренерам поднимут до 25 тыс рублей

В Татарстане зарплату детским тренерам в течение текущего года поднимут до 25 тыс. рублей. Об этом в ходе делового понедельника сообщила руководитель Комитета физкультуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова.

- На заседании коллегии президент дал прямое поручение финуправлению в течение 2017 года разработать систему и поднять зарплату детских тренеров до уровня учителей физкультуры. Это поручение было зафиксировано в протоколе, - сказала Светлана Вострикова.

Отмечается, что на сегодняшний день средняя зарплата учителей физкультуры составляет 25 тыс. рублей, тогда как тренеры детских спортивных школ получают 19,7 тыс. рублей в месяц.