Зилант, подаренный Шаймиеву, и декорации с ЧМ: чем сейчас живет Фабрика Алафузова

Корреспондет ProKazan.ru посетил Фабрику Алафузова и поговорил с ее директором о креативных идеях, творческой молодежи и дальнейших планах

Возрождающаяся Фабрика Алафузова на улице Гладилова набирает все большую популярность среди творческой молодежи, байкеров и любителей лофта. Фабрика с более чем 150-летней историей получила шанс на вторую жизнь благодаря Андрею Питулову, создателю многих развлекательных проектов Казани.

Теперь там, где раньше выделывали кожу и ткали льняные полотна, на протяжении уже трех лет собирается творческая аудитория. В планах — создать творческий кластер, где смогла бы реализоваться творческая молодежь.

История обновления. Опыт старших товарищей

Андрей, когда началось возрождение фабрики?

– В 2013 году я начал выкуп здания, это был очень длительный процесс, затянувшийся на 8 месяцев.

Говорят, все начинается с идеи. Как она появилась?

– Идея возрождения появилась в 2013 году. Я работал в Москве, мы делали клуб на «Красном октябре», это бывшая шоколадная фабрика. Тогда, я увидел, как это все происходит. Одновременно с «Красным Октябрем» заработал проект «Флакон», направленный на ревитализацию старых заброшенных зданий (ревитализация - в дословном переводе – «возвращение жизни», - прим. авт).

«Помню, что отсюда постоянно доносился специфический запах мокрой шерсти. Хорошо, что сейчас этого запаха нет»

- Мы с «Флаконом» тесно общаемся и советуемся. Опыт старших товарищей очень полезен. Это весьма креативная идея, и заниматься ей могут только люди, смотрящие на мир под другим углом. Когда зародился проект с Фабрикой Алафузова, я понимал, что это сложно и долго, но я подумал «почему бы и нет». Этот проект стал проектом моей жизни. Я очень хочу, чтобы он стал точкой притяжения в Кировском районе. Дело в том, что я провел здесь детство — в доме напротив жила моя бабушка.



Удивительно, но я ни разу не был на заводе до 2013 года. Территория была закрыта. Помню, что отсюда постоянно доносился специфический запах мокрой шерсти. Хорошо, что сейчас этого запаха нет.

Студенты и художники помогли создать свою атмосферу

Кто помог сделать помещение таким атмосферным?

– Все начала Таисия Забровская, художница. Она появилась здесь в мае 2016 года. Вместе со своим молодым человеком они обустроили себе комнатку и стали здесь жить. Сначала привели в порядок свою комнату, а потом перекинулись на этот зал (на фото). А затем зал за залом привели все в такое состояние. С июня месяца начали проводить мероприятия. Окончательно она оформила здание в сентябре. У нее тут был музыкальный театр. Предполагаем, что здесь будут продолжать проходить выступления, концерты, просмотры фильмов, выставки.

«Долгое время Зилант простоял на станции метро «Кремлевская», пока его не сломали фанаты «Спартака»

А кто помогал с оформлением во дворе?

- Мы готовили экспозицию к ночи музеев, планировали открытие стрит-арт музея. Эта идея никуда не ушла. Мы прокачаем эту тему в будущем. Здесь работали выпускники, студенты художественного училища и института культуры. Еще были ребята граффитисты. Думаю, в этом году эта идея будет продолжена. Сейчас можно видеть то, что осталось, то что не растаскали и не разломали. Весной будет все намного круче.

Откуда у вас появились эти огромные маски?

– Во время проведения чемпионата Мира по водным видам спорта в 2015 году, эти маски служили декорацией, а затем их отдали нам.

А зилант?

– Зиланта нам привез его хозяин — Марат Губайдуллин. Этот зилант был подарком Шаймиеву. Долгое время простоял на станции метро «Кремлевская», пока его не сломали фанаты «Спартака». Тогда Марат забрал его на ремонт. Сейчас на станции стоит другая скульптура, а эта временно размещается унас.

Здесь много раритетных винтажных вещей, откуда они появились?

– Ну во-первых, это то, что смогли найти здесь. Оставленные со времен завода вещи. Часть интерьера привезена со старых квартир. Бывает, когда люди переезжают, им некуда девать старье, вот они и привезли его нам. Кто-то просто приходит и отдает вещи ненужные, например - книги.

Книг очень много. Не планируете сделать библиотеку, чтобы люди могли приходить и обменивать книги?

– Можно, конечно. Я думаю, мы будем это активно предлагать людям, когда здесь будет больше трафика.

«Мы отличаемся от других заведений, и тут собираются те, кого пресытила обыденность»

Какая аудитория собирается на данный момент, помимо байкеров?

– Байкеры - не очень типичная аудитория, они иногда собираются, когда бывают специальные байкерские мероприятия. Иногда, они заезжают к нам по-дружески. Наша аудитория — это творческие люди от 18 до 50, которые ищут необычные места, любители всего нестандартного.

- Поначалу, мне была очень важна реакция молодежи. Когда они начали приходить на вечеринки, я ходил, наблюдал за реакцией, слушал, что они говорят. У них был восторг.

Вы создаете полезный для города проект, можно сказать, идете по стопам Алафузова...

– Иван Иванович был меценатом, благотворителем, он очень заботился о своих рабочих, тут построили театр, было общежитие для рабочих. Через дорогу есть магазин, где рабочие могли взять продукты до зарплаты. Он был, по всему видимому, человек замечательный. Известен был не только в масштабах нашего города, но и всей России. Были открыты представительства в других городах, где продавались сукно, ткани и многое другое. И фишка его в том, что он никогда не нарушал обязательств поставки.



Есть смысл брать пример с него и идти по его стопам. Поэтому, его имя мы вплели в название. Ну и есть ощущение, что он где-то помогает, с того света. Это здание, с которого начиналась империя Алафузова. Это был его первый бизнес-проект. Наверное, он, как и я, ходил здесь вечерами, думал.

Какая общая площадь помещения?

– 7 200 кв м. После завершения ремонтных работ будет 8 600 "квадратов".

Какая площадь уже освоена?

– Не больше 1 500 кв м. Все остальное сейчас без отопления, все эти помещения ждут своих хозяев. Наша основная идея — разделить здание на более мелкие помещения. Мы надеемся, что новые собственники будут привносить что-то новое, проводить какую-то активность.

«Планируем сделать квартиры на мансарде. Там нельзя будет прописаться, но можно будет использовать как временное жилье»

Это будет развлекательный комплекс?

– Вообще есть идея создать творческий кластер, где люди согут творить. Исходя из того, что мы все-таки делаем это для молодежи, то есть где молодежь - там и развлечения.



Еще планируем сделать квартиры на мансарде. Там нельзя будет прописаться, но можно будет использовать как временное жилье. Стоить они будут недорого, думаю, меньше миллиона.

У проекта есть спонсоры?

– Мы надеемся на поддержку правительства и коммерческих структур. Здесь проблем очень много. Наш проект не вписывается в кредитные программы, но все-таки осенью мы получили поддержку банка. В одном из залов висит плакат «доброе дело само себя хвалит», под этим лозунгом мы и работаем. Я считаю, что мы делаем очень много для людей, города и туристов. Мы заслуживаем того, что бы нас поддержали.