СМИ: по делу об изнасиловании девочки из Украины на кладбище в Зеленодольске ищут казанца

В Зеленодольске и Казани разыскивают насильника 13-летней девочки из Украины, в совершении преступления подозревают 36-летнего жителя столицы РТ. Об этом сообщает "Татар Информ".

Преступление случилось 3 февраля в районе 21 часов на городском кладбище на окраине Зеленодольска, в полицию города обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь.

Что именно 13-летняя девочка делала в этом районе в позднее время, выясняется.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет".

Ориентировки с фототографией подозреваемого переданы полицейским идет поиск мужчины.