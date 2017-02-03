Завтра в Казани температура воздуха опустится до -18

В понедельник, 6-го февраля в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха опустится не более -16..-18 градусов. Ночью мороз достигнет -19..-18 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В понедельник, 6-го февраля в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха опустится не более -16..-18 градусов. Ночью мороз достигнет -19..-18 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
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