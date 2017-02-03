В Казани при пожаре погибла женщина: она задохнулась на кухне

Примерно два часа назад на улице Гвардейской, 40 в Казани случился пожар. Сильное задымление заметили жители дома, они же и вызвали пожарных.

Огонь разгорался в квартире на третьем этаже. Прибывшие спасатели обнаружили на кухне квартиры тело женщины, спасти ее не удалось. Площадь пожара составила 2 кв.м. Сообщается, что квартира была сильно захламлена.