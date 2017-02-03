В Казани водитель заснул за рулем пока стоял на на светофоре

Этой ночью на улице Декабристов прохожие заметили автомобиль Volkswagen со спящим водителем в салоне. Автолюбитель заснул в автомобиле на светофоре.

Разбудили мужчину инспекторы ГИБДД. Запаха алкоголя от водителя не ощущалось, а сам он заявил, что едет уставший после ночной смены. Однако судя по времени суток, разгар смены должен был быть именно сейчас.

Стражи порядка не дали водителю продолжить движение и предложили отогнать автомобиль, и на всякий случай забрали у него ключи. Мужчине было предложено пройти экспертизу, употреблял ли он что-либо запрещенное.