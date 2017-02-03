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В Казани водитель заснул за рулем пока стоял на на светофоре

В Казани водитель заснул за рулем пока стоял на на светофоре
16+
Фото: ProKazan.ru

Этой ночью на улице Декабристов прохожие заметили автомобиль Volkswagen со спящим водителем в салоне. Автолюбитель заснул в автомобиле на светофоре.

Разбудили мужчину инспекторы ГИБДД. Запаха алкоголя от водителя не ощущалось, а сам он заявил, что едет уставший после ночной смены. Однако судя по времени суток, разгар смены должен был быть именно сейчас.

Стражи порядка не дали водителю продолжить движение и предложили отогнать автомобиль, и на всякий случай забрали у него ключи. Мужчине было предложено пройти экспертизу, употреблял ли он что-либо запрещенное.

Ольга Плешкова, 05.02.2017, 15:21
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожанин05 февраля 2017, 15:30
Ну и что? Уснул человек, по немного не в том месте, что ж теперь его казнить чтоли? И вообще, откуда они знают где он работает и во сколько у него там начинается смена?
Лучший комментарий
5
15
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Я05 февраля 2017, 15:49
Позорники.Писать больше нечего ?!!!
4
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Горожанин05 февраля 2017, 16:07
Им лишь бы наживиться , ехал никого не трогал и уснул на светофоре.
4
2
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гена05 февраля 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Им лишь бы наживиться , ехал никого не трогал и уснул на светофоре.
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а если бы он уснул во время движения,и наехал на тебя или твоих близких то ты первый и орал бы куда смотрит гаи.
1
4
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Горожанин05 февраля 2017, 16:14
Автор из группы На на
1
2
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Горожанин05 февраля 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Автор из группы На на
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"Ногу свело " епт
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Горожанин05 февраля 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Позорники.Писать больше нечего ?!!!
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Проститутки. Наркоманы.
0
2
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Горожанин05 февраля 2017, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Ну и что? Уснул человек, по немного не в том месте, что ж теперь его казнить чтоли? И вообще, откуда они знают где он работает и во сколько у него там начинается смена?
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Уснул , коробка автомат , ногу во сне с педали тормоза отпустил , автомобиль поехал , ты идешь по пешеходному переходу ...... или он выехал на оживленный перекресток . Поблажками раскидываешься тут, что ле ?
1
2
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Горожанин05 февраля 2017, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Проститутки. Наркоманы.
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Алкаши .Тунеядцы.
0
1
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Горожанин05 февраля 2017, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Уснул , коробка автомат , ногу во сне с педали тормоза отпустил , автомобиль поехал , ты идешь по пешеходному переходу ...... или он выехал на оживленный перекресток . Поблажками раскидываешься тут, что ле ?
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Колхозник неграмотный, быстро в класс!!!
1
1
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Билли Миллиган05 февраля 2017, 16:29
Запрещено вождение под алкоголем, веществами, в состоянии чрезмерного утомления. Учите ПДД.
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Горожанин05 февраля 2017, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
Алкаши .Тунеядцы.
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Пипи$ьки!
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Дюма05 февраля 2017, 16:34
И он заснул великим дивным сном, но был непонят шумною толпою
Проснулся только он тогда, когда лишь зезл мелькнул над головою
Но разве был он виноват, ему красотка вдруг внезапно там приснилась
Она на пляже до поздна была, а Солнце к вечеру клонилось
Великий и зеркальный мир, где знойных женщин очень много
А он судьбы их командир и тянет виски он немного
И там хрустальный океан,где волны скалч омывают
Где в счастье жители племён,о бедствиях людских не знают
0
0
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Горожанин05 февраля 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Им лишь бы наживиться , ехал никого не трогал и уснул на светофоре.
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А если бы он об твой зад остановился, ты бы еще раз такое написал?
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