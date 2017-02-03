«Все на старт!». В Казани прошел лыжный марафон

Лыжный марафон проходит сегодня на стадионе “Локомотив”. На юбилейном, 50-м соревновании собрались лыжники со всей России, а также спортсмены из других стран.
Соревнования начались со старта параолимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Вслед за ними начали движение и остальные участники. Всего в марафоне участвуют более 700 человек. Отметим, что здесь собрались не только профессиональные лыжники, но и просто желающие казанцы.
Участникам был предложен выбор прохождения дистанции: 5 километров, 25, а также 50. Казанский марафон входит в состав 22-ти крупнейших марафонов, которые проходят в шести округах России. Каждый участник получил памятную медаль 2017-го года.
Пока участие в #лыжныймарафон мне снится в страшном сне. Поэтому я пришла поддержать нашу героическую Полиночку @polina_tr, которая бежала свои 5 километров при -24 градуса и получила красивейшую #медаль. ������ Ты молодец! ������ Так же, поздравляю всех участников соревнований! ������ _____ #50казанскийлыжныймарафон #марафоне #юдино #леснойзабег #Runclubkzn #лыжи #лыжнаязима #лыжняроссии #бежимвместе #приветучастникамсоревнований #быстреевышесильнее #лыжныйспорт #болельщик #пришлаподдержать #ski #sking #skimarathon #kazan_ski_marathon #казанскийлыжныймарафон