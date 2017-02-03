«Все на старт!». В Казани прошел лыжный марафон

Более 700 спортсменов и любителей отправились покорять дистанции от 5 до 50 километров

Лыжный марафон проходит сегодня на стадионе “Локомотив”. На юбилейном, 50-м соревновании собрались лыжники со всей России, а также спортсмены из других стран.

Соревнования начались со старта параолимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Вслед за ними начали движение и остальные участники. Всего в марафоне участвуют более 700 человек. Отметим, что здесь собрались не только профессиональные лыжники, но и просто желающие казанцы.

#юбилейный#50ыйказанский#лыжныймарафон Видео опубликовано @firais93 Фев 4 2017 в 1:07 PST

Участникам был предложен выбор прохождения дистанции: 5 километров, 25, а также 50. Казанский марафон входит в состав 22-ти крупнейших марафонов, которые проходят в шести округах России. Каждый участник получил памятную медаль 2017-го года.

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#казань #марафон #казанскиймарафон #лыжныймарафон #юдино #локомотивказань Фото опубликовано Спорт Казань (@sportkomitetkazan) Фев 4 2017 в 4:18 PST

Сегодня в Казани проходит лыжный марафон! Вставайте с диванчика и бегите гулять!Фото @ramilfoto #казань #татарстан #лыжныймарафон Фото опубликовано ProKazan.ru (@prokazan) Фев 4 2017 в 4:54 PST

Фото опубликовано Рамиль Фасхутдинов (@ramilfoto) Фев 4 2017 в 3:37 PST