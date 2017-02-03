Синоптики предсказывают сегодня ночью 30-градусный мороз в республике

Завтра - 5 февраля - в Казани будет облачно с прояснениями, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сегодня ночью будет без осадков, местами опустится туман. Утром и днем в большинстве районов Татарстана пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный.

Синоптики предупреждают: ночью и утром 5 февраля местами по Татарстану ожидается понижение температуры воздуха до -25..-29ºС, а в Казани местами до -26ºС. В Казани будет туман с видимостью 500 м и менее.

На дорогах гололедица.