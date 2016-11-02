В Татарстане запретили использовать двуглавого орла на этикетках шампанского

В Татарстане запретили винному дому "Абрау-Дюрсо" использовать изображение двуглавого орла на бутылках шампанского, которое продается в республике. Об этом рассказал президент компании Павел Титов.

- Казань запретила нам пользоваться госзнаком — двуглавым орлом в оформлении нашей продукции, - заявил он журналистам RNS. - Татарстан соблюдает каждую букву закона РФ, и они прочитали, что использование двуглавого орла запрещено, хотя нам разрешено, потому что Удельное ведомство Абрау-Дюрсо изначально принадлежало царской семье.

Переделывать этикетки на уже выпущенной продукции Татарстан не заставляет, но просит заклеить изображение двуглавого орла.

По мнению главы винного дома, подобное решение может быть проявлением "регионального протекционизма".