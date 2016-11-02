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В Татарстане запретили использовать двуглавого орла на этикетках шампанского

В Татарстане запретили использовать двуглавого орла на этикетках шампанского
16+
Фото: wikimedia.org

В Татарстане запретили винному дому "Абрау-Дюрсо" использовать изображение двуглавого орла на бутылках шампанского, которое продается в республике. Об этом рассказал президент компании Павел Титов.

- Казань запретила нам пользоваться госзнаком — двуглавым орлом в оформлении нашей продукции, - заявил он журналистам RNS. - Татарстан соблюдает каждую букву закона РФ, и они прочитали, что использование двуглавого орла запрещено, хотя нам разрешено, потому что Удельное ведомство Абрау-Дюрсо изначально принадлежало царской семье.

Переделывать этикетки на уже выпущенной продукции Татарстан не заставляет, но просит заклеить изображение двуглавого орла.

По мнению главы винного дома, подобное решение может быть проявлением "регионального протекционизма".

Рамиль Бикмуллин, 04.02.2017, 14:56
Тэги: Новости дня
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Комментарии

Горожанин04 февраля 2017, 15:04
Осталось запретить в Татарстане гимн и флаг России.
Лучший комментарий
4
17
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Горожанин04 февраля 2017, 15:09
Запретили орла тогда нарисуйте полумесяц:-D
4
7
Согласны с автором?
горожанин04 февраля 2017, 15:11
Это не протекционизм,это национализм
4
13
Согласны с автором?
Димас люблю пивас04 февраля 2017, 15:14
Я такое не пью!
3
1
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:29
Лучше бы бухлишко совсем запретили
2
8
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:35
Нам татарам всё равно, что мёд, что *овно - мёд даже слаще!
6
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:43
А почему в Татарстане производят водку с изображением фигвама? Фигвам не имеет никакого отношения к водке, равно как и к Татарстану. Это относится и к другим изображениям не связанным с водкой.
0
1
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оол04 февраля 2017, 15:43
правильно сделали
2
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:46
Если Татарстан соблюдает каждую букву закона РФ, то, тогда, почему у нас до сих пор два президента?
1
8
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Это не протекционизм,это национализм
Развернуть
Волюнтаризм! Идиотизм!
1
4
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Если Татарстан соблюдает каждую букву закона РФ, то, тогда, почему у нас до сих пор два президента?
Развернуть
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:50
На деньгах тоже заклеить
0
4
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Димас люблю пивас04 февраля 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Лучше бы бухлишко совсем запретили
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И как отдыхать тогда будем?
1
1
Согласны с автором?
Алинка Митко04 февраля 2017, 15:53
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
4
0
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:56
В ответ на комментарий пользователя Алинка Митко
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
Развернуть
Вылезла, паразитка.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:58
Когда про ТФБ прочитают?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 февраля 2017, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Осталось запретить в Татарстане гимн и флаг России.
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Сейчас, что нибудь прилетит в отметку.Дойдёт до Медведева, Путина.Лишат всего, где есть двуглавый орел. Потом, ''ошибка менталитета ''.
0
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