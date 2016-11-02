В Казани задержали фанатов Рубина, которых подозревали в экстремизме за пост в соцсетях

Вчера в Казани арестовали двоих болельщиков ФК "Рубин", которых обвинили в административном правонарушении по статье "Пропаганда нацисткой символики", сообщает "Казанский репортер".

Как пишет издание, Центр противодействия экстремизму РТ обнаружил на личной странице одного из фанатов в соцсети юмористическое видео с названием "Когда ты перестарался с костюмом на Хэллоуин". Персонажи видео были в костюмах запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и Адольфа Гитлера.

На странице другого болельщика сотрудники ЦПЭ увидели картинку с изображением Гитлера и надписью "Главное не победа, а участие".

Следователи направили материалы в прокуратуру Казани.

Сегодня в Советском районном суде прошло заседание по данному делу. В прокуратуре не нашли достаточной базы для привлечения молодых людей к судебной ответственности и лишь вынесли предостережение.

Болельщиков отпустили прямо в зале суда.