Парень из Казани спрыгнул с поезда и погиб, ударившись головой во время приземления

Неподалеку от станции Свияжск в Зеленодольском районе прохожие обнаружили на земле двоих молодых парней. Они лежали рядом с железнодорожными путями: один не подавал признаков жизни, а второй был сильно пьян, сообщает "Life".

Прохожие вызвали полицию. Следователи установили, что парни решили сократить путь до дома и зацепились за вагон проходящего мимо поезда.

- Доехав до нужного места, двое на ходу спрыгнули с поезда, - сообщил "Лайфу" источник в правоохранительных органах Татарстана. - Но 24-летний Искандер У. неудачно приземлился, ударился головой и умер. Вслед за ним прыгнул 16-летний Никонов Е., повредил колено, а третий поехал дальше и слез на нужной ему станции.

Сейчас Приволжское следственное управление СКР на транспорте проводит проверку по данному происшествию.