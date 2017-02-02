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Рустам Минниханов покритиковал Минсвязи РТ: «Если у меня нет интернета – это катастрофа»

Рустам Минниханов покритиковал Минсвязи РТ: "Если у меня нет интернета – это катастрофа"
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Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана на коллегии министерства информатизации и связи республики, которая прошла в Иннополисе, заявил, что, несмотря на высокие показатели деятельности за прошлый год,  скорость работы министерства оставляет желать лучшего, сообщает "Инказан".

- Если взять желание, вы работаете очень слабо и очень медленно, потому что потребности и ожидания населения совершенно другие, - заявил Рустам Минниханов. - Мы способны решать те задачи, которые, казалось, для нас неразрешимы. Наши разработчики ничем не хуже тех разработчиков, которые работают за пределами.

По словам президента РТ, сейчас вся работа зависит от скорости и качества доступа в интернет. Несмотря на то, что глава минсвязи РФ Николай Никифоров сообщил о высокой плотности покрытия 4G в республике, Минниханов напомнил о жалобах на работу системы в "Народном контроле" на работу сети.

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что его ведомство приняло более 100 таких заявок и лишь по 12 из них начата работа.

- Это не просто поговорить по телефону, это твоя работа, - сказал Рустам Минниханов. - Представьте, если у меня нет интернета – это катастрофа, я не знаю, как другие. Поэтому ожидания от вашей работы у нас огромные.

Рамиль Бикмуллин, 04.02.2017, 11:29
Тэги: Рустам Минниханов
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