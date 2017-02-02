В Татарстане накажут руководителей ТЦ, в котором чуть не погибла женщина во время давки

Прокуратура завершила проверку по факту давки, которая случилась 28 января в торгово-развлекательном центре "Сити Молл" в Набережных Челнах.

Напомним, людям, которые придут с чеками в торговый центр, организаторы обещали автомобиль, смартфоны, планшеты и подарочные сертификаты. Около трех тысяч человек собрались в тесном магазине, заполнив все коридоры ТЦ.

Очевидцы рассказали, что люди ругались, толкались, а дети плакали, при этом одна из женщина в очереди чуть не погибла.

Следователи установили, что давка произошла из-за бездействие администрации торгового центра и отсутствие необходимых мер безопасности пребывания большого количества людей. К тому же, организаторы розыгрыша призов не удосужились проинформировать полицию и экстренные службы о предстоящем мероприятии.

Более того, правоохранительные органы узнали о планируемой акции только 28 января и предупредили представителей торгового центра, что массовых мероприятия без согласования с МВД нельзя. Но организаторы пропустили это предупреждение мимо ушей и акция состоялась.

Как сообщает Прокуратура РТ, по результатам проверки прокуратура города потребовала привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.