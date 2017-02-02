Пожарным Казани велено торопиться на пожар медленно

Водителям пожарных машин велено не превышать правила дорожного движения, а именно двигаться со скоростью больше 40 км/ч.ю пересекать двойную сплошную, выезжать на встречную полосу, отступать от требований дорожных знаков и использовать право приоритетного проезда на красный сигнал светофора. Об этом сообщает “Вечерняя Казань”.

Такое постановление издание публикует вместе со сканом документа, подписанного начальником пожарно-спасательного отряда Олегом Мамаковым. Судя по представленному скану документа, такое решение было принято после участившимися случаями ДТП с участиями пожарного автотранспорта. Приводится также конкретный случай, когда в спешащую по "встречке" спецтехнику врезалась автоледи, решив свернув через двойную сплошную.

Информацию подтвердил начальник отдела по работе со СМИ МЧС РФ по РТ Андрей Родыгин, пояснив, что если в аварию попадет пожарная машина, она уже не доедет до места вызова.

Отметим, что недавно Общественной палате обсуждался вопрос о разрешении водителям пожарных автомобилей и скорой помощи таранить припаркованные машины, мешающие проезду.

- Машины МЧС и скорой помощи должны иметь возможность беспрепятственно проезжать во дворы. В том числе тараня автомобили, которые припаркованы с нарушениями и мешают проезду, - сказал зампредседателя комиссии ОП по безопасности, лидер общественного движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов.