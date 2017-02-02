МЧС предостерегает казанцев от прогулок по льду: на Казанке появились широкие трещины

Несмотря на сильные морозы, которые пришли в столицу Татарстана, спасатели обнаружили на местных реках потенциально опасные участки льда, на которых образовались широкие трещины и промоины.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по РТ, опасные участки обнаружены на Волге возле поселка Победилово, а на Казанке в районе Кировской и Ленинской дамб. Толщина льда здесь составляет 30-40 сантиметров.

При этом спасатели продолжают измерять толщину льда на водных объектах, чтобы вовремя выявить потенциально небезопасные места и предупредить горожан.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал, что в Казани на Волге в течение одного январского дня утонули два снегохода c четырьмя мужчинами. Инцидент случился около поселка Отары сегодня во втором часу ночи. Очевидцы сообщили о том, что двое рыбаков провалились под лед на снегоходе, пострадавшие сумели выбраться самостоятельно, после чего ушли с места происшествия.