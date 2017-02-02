Рустам Минниханов: «Количество происшествий по стране снижается, а в Татарстане нет»

На итоговой коллегии МЧС президент республики отметил, что Татарстан отстает по показателям по стране

Сегодня, 3 февраля, в рамках итоговой коллегии МЧС РТ озвучили показатели прошедшего года, планы на будущие, а также рассказали об основных нововведениях и проблемах в работе.

В 2016-м году особое внимание сотрудники МЧС уделили профилактической работе. 269 групп в течение года 38 тысяч раз посетили с проверкой многоквартирные и 680 тысяч раз частные дома. Многодетные и неблагополучные семьи, одинокие и престарелые граждане проверялись по 2-3 раза. Сделано это было после трагедии в деревне Старый Кувак, где при пожаре погибли 6 человек, в том числе 5 детей.

В результате ведомство отметило в республике улучшение пожарной обстановки. Количество пожаров снизилось на полтора процента, а гибель людей снижена на треть, а именно на 52 человека меньше, чем в прошлом году.

Если с ситуацией при пожарах отмечается положительная динамика, то обстановка на водных объектах оставалась такой же напряженной. Количество происшествий на воде сократилось на 3,4%, количество погибших осталось в пределах 2015 года - 136 человек. Это не смог не отметить президент республики Рустам Минниханов.

- По стране наблюдается устойчивая динамика снижения количества происшествий на воде, в республике же ситуация не улучшается в течение последних трех лет, - сказал Минниханов. - Это говорит о недостаточной культуре безопасности населения, эти навыки необходимо прививать с раннего возраста.