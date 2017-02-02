Прожиточный минимум в России уменьшат на 228 рублей

В разработанном и представленном Минтрудом для общественного обсуждения проекте 1 постановления Правительства РФ установлены размеры прожиточного минимума по России за IV квартал прошлого года.

Планируется, что прожиточный минимум на душу населения в сравнении с показателем III квартала прошлого года уменьшится на 2% и составит 9691 руб. (вместо 9889 руб. в III квартале 2016 года). Также его размер станет меньше и для различных категорий граждан. Так, для трудоспособного населения он снизится на 2% до 10 466 руб. (вместо 10 678 руб. в III квартале 2016 года), на 1,7% для пенсионеров – до 8000 руб. (вместо 8136 руб.), на 2,4% для детей – до 9434 руб. (вместо 9668 руб.), передает ProUfu.ru.

В пояснительной записке к проекту постановления Минтруд России разъяснил причины такого уменьшения. По информации министерства, cтоимость продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизилась на 0,7%. В частности, подешевел картофель и плодоовощная продукция. Так, по данным министерства, картофель стал дешевле на 17,9%, свежая белокочанная капуста – на 26%, морковь – на 21,9%, а яблоки – на 3,5%.