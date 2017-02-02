Врач-онколог из Казани: «Однажды пациент увидел у себя в лёгком рака с клешнями»

Накануне Дня борьбы с раковыми заболеваниями корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с Андреем Галковым

4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Накануе этой даты корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с врачом-онкологом Андреем Галковым и узнал, что может вызвать опасную болезнь, как диагностировать ее вовремя, а также развеял несколько популярных страшилок, которые ходят в народе.

- Есть мнение, что если подхватить вирус папилломы человека, то можно оказаться в зоне риска заболевания раком. Так ли это?

- ВПЧ является одним из наиболее распространённых вирусов, которому подвергнут человек. Он есть в крови практически каждого, важно в какой концентрации и в каком состоянии находится иммунитет. В практике встречаются случаи перерождения папилломы в рак, но так же может переродится любое доброкачественное новообразование: родинки, пигментные пятна и так далее. Есть факторы риска, усугубляющие положение дел, такие как: нахождение под прямыми солнечными лучами, солярий, перегревание, травмы, воздействие агрессивных сред, но это только факторы риска, а не закономерность.

- Говорят, что курение вызывает рак, а опасно ли дышать дымом?

- Давайте для начала обсудим такой вопрос, а что же такое канцероген. Если по-простому, это, как правило, внешний активный агент (химический, физический), воздействующий длительно на одну и ту же область в организме, раздражая её. С этой точки зрения, курение является явным канцерогеном, но единичные, редкие контакты с дымом вряд ли приведут к тяжёлым последствиям. В данном контексте, гораздо опаснее жить в мегаполисе, вдыхать продукты испарений раскалённого асфальта и прочее.

- Какая часть тела не подвержена раку вообще?

- Сердце. При жизни практически не диагностируется

- У многих людей есть стереотип, что одним тестом можно узнать: есть у тебя рак или нет.

- Они обманывают сами себя - такие тестов нет.

- Если проверяться каждый год, есть ли шанс избежать рака?

- Избежать нельзя, но диагностировать на раннем этапе возможно, что немаловажно. Однако, учитывая, что состояние постоянного поиска рака сродни состоянию хронической депрессии, которая на 32% (последние данные) увеличивает возможность возникновения онкозаболеваний, это не продуктивный процесс. Есть огромная разница между онконастороженностью и онкопаникой. Существуют ряд объективных показателей на которые стоит обращать внимание, в любом случае следует начать с обращения в первичный онкокабинет, действующий в каждой поликлинике города.

- Что делать, чтобы максимально обезопасить себя от рака?

- Не идти против природы. Заниматься профилактикой заболеваний, а не обращением в поликлинику, когда совсем уже занемог. Есть, а не обжорствовать, пить, а не уходить в запой и главное: любить жизнь во всех её проявлениях.

- Говорят, что современные гаджеты с излучением, вызывает рак.

- Достоверно не доказано, но всегда лучше сходить в поход с друзьями, чем зависать в интернете или с мобильным.

- Если у беременной женщины рак, может ли болезнь передаться ребенку?

- Скорее всего, будет иметь место повышенный риск. Генетически. Но есть масса сопутствующих факторов, которые на современном этапе развития науки учесть невозможно. Это я к тому, что не надо воспринимать риск, как приговор.

- Как вы относитесь к выражению, что у каждого человека есть рак, но не все доживают до него?

- Спорно, хотя в Великобритании уже давно мужчинам пенсионного возраста перестали делать тест на ПСА (рак простаты) именно из этих соображений.

- Если есть фастфуд, то будет гастрит. А может ли это перерасти в рак желудка?

- Рак никогда не возникает на пустом месте. Должно быть какое-то изменение структуры органа, на основе которого может произойти раковое перерождение. Фастфуд однозначно не несёт в себе много пользы для организма, но не всё так критично, скорее будет ожирение.

- Бывали ли случаи, когда пациенту давали полгода, а он проживал 10 лет, например?

- Постоянно бывают. Прогнозы в онкологии дело неблагодарное. Это вопрос к богу, а не к врачу

- Сталкивались ли вы с народными средствами для профилактики рака?

- Видел много вариантов. Но лучше не надо. Во-первых, занимаясь самолечением, человек не в состоянии оценить объективно баланс между пользой от лечения и вредом от него же (а по другому не бывает). Во-вторых, врачи вам не враги, при помощи всего того, что нам предоставляет отечественная медицина, мы каждодневно стараемся спасать своих пациентов. В онкологии поток ежедневного приёма такой, что если бы хоть половину можно было вылечить травками-корешками, мы бы вздохнули свободней. Теория заговора — не тот случай.

- Какой самый странный рецепт народной медицины приходилось встречать?

- Конский навоз из Волгограда настоянный на очищенном бензине. 3500 рублей за 100 грамм. Пациент пришел только после того, как с него почти вся кожа слезла.

- Сейчас считается, что молодые стали чаще болеть раком, вы замечаете, что "рак" помолодел?

- По результатам своей практики, могу сказать, что если и да — то не на много. Я считаю, что статистический рост онкологии в регионе, прежде всего связан с улучшением качества диагностики, и как результат выявляемости, отсюда и пугающие цифры.

- Если кто-то из родных болел раком, будет ли у него предрасположенность к болезни и есть ли у него шанс избежать болезни?

- Есть, но это шанс а не обязательное явление. Где тонко, там и рвётся. Гены передаются от 2-х людей, и что передалось, а что нет — неизвестно. В любом случае, обратите внимание раз в год на тот орган, который у вас находиться в категории риска, простое обследование поможет обнаружить (если есть) ранние нарушения, и как минимум сэкономит вам нервы.

- Самый необычный вид рака, с которым вы сталкивались?

- Есть у нас пациентка, под 80 лет. Приходит всегда бодрая, весёлая. Просит обследовать быстрее, если можно, так как ей опять нужно ехать на другой конец страны к друзьям...И не скажешь, что бабуля пережила 7 разных видов рака, все виды лечения и при этом не потеряла радость жизни.

- А курьезы в вашей профессии бывают?

- Недавно один наркоман был, сильно убеждал, что на рентгене сам видел, как у него рак в лёгких шевелится, даже количество ножек посчитал.