Власти Татарстана отказались от идеи закрытия мелких пабов

Власти Татарстана решили отказаться от идеи закрытия мелких пабов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что в Госсовет поступил законопроект об изменении ограничений по реализации спиртного — они не предполагают запрет продажи пива в заведениях менее 50 кв. м, на чем ранее настаивало региональное правительство.

- Данный законопроект стал компромиссом между интересами граждан и бизнесом, - говорится в сообщении.

Однако в республике будут также запрещены бары в жилых домах.

- Кафе и рестораны, устроенные в многоквартирных домах, смогут предлагать своим посетителям спиртное лишь в том случае, если вход в заведение не находится со стороны двора, - уточняется в тексте законопроекта.

Кроме этого сообщается, что для продажи алкоголя в заведениях общепита необходимо наличие зала обслуживания посетителей.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники предлагали более кардинальные меры. В 2015 году депутаты Госсовета приняли закон, который запрещал продажу спиртного на предприятиях общественного питания, располагающихся в нестационарных объектах, а также в многоквартирных жилых домах. Ограничения власти объясняли жалобами жильцов домов, где располагаются магазины, которые под видом баров продолжают торговать спиртными напитками после 22:00.