СК возбудил уголовное дело на студента, устроившего танцы у Вечного огня под хит Татарки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении первокурсника из Московской области Егора Л., который устроил танцы у Вечного огня под хит Татарки «Алтын». Об этом сообщает Life.ru.
Следствием установлено, что 16-летний подросток станцевал возле Вечного огня и обелиска воинам.
- Этим поступком молодой человек выразил неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды в отношении ветеранов, - говорится в сообщении.
В свою очередь, молодой человек уже раскаялся за совершенный поступок.
- Ребята! Видео со мной было снято без умысла. Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершённый по глупости поступок, - написал он на своей странице в соцсети.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете
Кстати, блогер Ирина Смелая, уроженка Набережных Челнов, под псевдонимом Taтарка выпустила в конце ноября в Интернете дебютный видеоклип под названием "Алтын" (в переводе с татарского - «Золото»). В клипе Ирина Смелая читает рэп на татарском языке, а также спрашивает, из «чего сделаны девушки/парни», рассказывает о своих желаниях, одновременно предупреждая, что того, кто заглянет в ее глаза, она съест. Клип в жанре Cloud Rap снимался в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней.