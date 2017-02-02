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СК возбудил уголовное дело на студента, устроившего танцы у Вечного огня под хит Татарки

СК возбудил уголовное дело на студента, устроившего танцы у Вечного огня под хит Татарки
16+
Фото: скриншот видео life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении первокурсника из Московской области Егора Л., который устроил танцы у Вечного огня под хит Татарки «Алтын». Об этом сообщает Life.ru.

Следствием установлено, что 16-летний подросток станцевал возле Вечного огня и обелиска воинам.

- Этим поступком молодой человек выразил неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды в отношении ветеранов, - говорится в сообщении.

В свою очередь, молодой человек уже раскаялся за совершенный поступок.

- Ребята! Видео со мной было снято без умысла. Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершённый по глупости поступок, - написал он на своей странице в соцсети.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете

Кстати, блогер Ирина Смелая, уроженка Набережных Челнов, под псевдонимом Taтарка выпустила в конце ноября в Интернете дебютный видеоклип под названием "Алтын" (в переводе с татарского - «Золото»). В клипе Ирина Смелая читает рэп на татарском языке, а также спрашивает, из «чего сделаны девушки/парни», рассказывает о своих желаниях, одновременно предупреждая, что того, кто заглянет в ее глаза, она съест. Клип в жанре Cloud Rap снимался в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней. 

Люция Кашапова, 03.02.2017, 14:10
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Злобный Аноним03 февраля 2017, 14:22
Помнится, его снимали на видео, так что ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО ;-)
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Горожанин03 февраля 2017, 14:27
Из-за леса из-за гор показал Егор топор
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Горожанин03 февраля 2017, 14:28
Правильно.
Сжечь его там же и все.
Чтоб под такое дер**ище плясать еще
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