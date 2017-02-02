СК возбудил уголовное дело на студента, устроившего танцы у Вечного огня под хит Татарки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении первокурсника из Московской области Егора Л., который устроил танцы у Вечного огня под хит Татарки «Алтын». Об этом сообщает Life.ru.

Следствием установлено, что 16-летний подросток станцевал возле Вечного огня и обелиска воинам.

- Этим поступком молодой человек выразил неуважение к обществу, действуя по мотиву вражды в отношении ветеранов, - говорится в сообщении.

В свою очередь, молодой человек уже раскаялся за совершенный поступок.

- Ребята! Видео со мной было снято без умысла. Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершённый по глупости поступок, - написал он на своей странице в соцсети.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете появился видеоролик, где двое молодых людей &amp;lt;a data-cke-saved-href=&amp;quot;http://prokazan.ru/news/view/114506&amp;quot; href=&amp;quot;http://prokazan.ru/news/view/114506&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;греют ноги у Вечного огня в Альметьевске&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;. Видео опубликовали в Интернете блогеры. &amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;

Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете

Кстати, блогер Ирина Смелая, уроженка Набережных Челнов, под псевдонимом Taтарка выпустила в конце ноября в Интернете дебютный видеоклип под названием "Алтын" (в переводе с татарского - «Золото»). В клипе Ирина Смелая читает рэп на татарском языке, а также спрашивает, из «чего сделаны девушки/парни», рассказывает о своих желаниях, одновременно предупреждая, что того, кто заглянет в ее глаза, она съест. Клип в жанре Cloud Rap снимался в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней.