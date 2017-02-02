В Казани насильника нашли по ДНК, оставленной на месте преступления 8 лет назад

В Казани нашли насильника по ДНК, оставленной на месте преступления 8 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сообщается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Кыргызстан 30-летнего Ильхама Ахмедгариева.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное с причинением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством) и ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья», - сказали в ведомстве.

По версии следствия, в сентябре 2008 года ночью во дворе одного из домов на улице Спартаковской Ахмедгариев напал, избил и изнасиловал незнакомую женщину.

- После он похитил у женщины фотоаппарат и деньги. Сумма ущерба составила 5,9 тыс рублей, - говорится в сообщении.

Однако преступление удалось раскрыть только в прошлом году.

- Благодаря проведенной по делу судебно-геномной экспертизе генетического материала, обнаруженного на месте преступления, следствию удалось доказать причастность Ахмедгариева к совершенному преступлению. В дальнейшем его опознала и потерпевшая, - отметили следователи.

Между тем Ахмедгариев уже находится за решеткой. Ранее он был приговорен к 10 годам колонии за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.