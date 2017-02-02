В Казани у парня украли красный снегоход

В Кировсокм районе Казани из гаража на улице Маршрутная украли красный снегоход Yamaha, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- Происшествие случилось в ночь на 2 февраля. Неизвестные преступники вскрыли замок и похитили снегоход, принадлежащий 29-летнему жителю города, - рассказали в полиции.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Кража", идет поиск преступников.