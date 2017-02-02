Накануне в Казани представили новых начальников отделов полиции «Московский» и Юдино». Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.
Теперь отдел полиции «Московский» возглавит полковник полиции Ильяс Нургалеев, ранее занимавший должность начальника отдела полиции «Юдино». А должность начальника отдела полиции «Юдино» занял майор полиции Марат Варламов.
Справка
Ильяс Нургалеев родился в Баку 11 июля 1967 г. Окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году.
Марат Варламов родился в селе Большие Ключи Зеленодольского района 16 сентября 1987 г. Окончил КЮИ МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал на должности оперуполномоченного ОУР УВД Зеленодольска в 2006 году.