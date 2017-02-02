В Татарстане в кабине грузовика на трассе нашли повешенным жителя Белоруссии

В Елабужском районе Татарстана накануне днем нашли повешенным 45-летнего жителя Могилевской области Белоруссии, его тело было найдено в кабине его же грузовика. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Мужчина скончался в районе 14 часов в грузовике MAN около кафе "24 часа".

- Выясняются обстоятельства происшествия, по одной из версий, мужчина покончил с собой, - отметили в следствии.

Следственный комитет ведет доследственную проверку.