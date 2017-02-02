«Нас не пропускают даже с сиреной»: водитель «скорой» рассказал об автохамах на дороге

Портал ProKazan.ru узнал, как зеленодольцы реагируют на машины с включенным спецсигналом

В конце января депутаты предложили ввести уголовное наказание для водителей, которые отказываются пропускать автомобили экстренных служб. Нарушителям грозит лишение свободы до трех лет.

А вот таранить машины во дворах, которые мешают добраться до места происшествия, не разрешили. Да и сами водители "скорой" к подобной инициативе отнеслись скептически.

- Это может угрожать здоровью пациента, - объяснил заведующий зеленодольской станции скорой медпомощи Андрей Моисеев. - Если машина не может проехать, то бригада идет пешком.

Но зачастую жильцы сами себе создают проблемы. Например, ставят шлагбаумы на въезде во двор.

- В городе водители стараются пропустить "скорую", но на трассе встречаются водители, которые никак не реагируют на машину с включенной сиреной, - продолжает Андрей Моисеев.

За примером далеко ходить не нужно. Когда на дороге "Сафоново - Помары" произошло смертельное ДТП с четырьмя погибшими, одного из пострадавших в тяжелом состоянии повезли в Зеленодольскую ЦРБ.

- Едем с сиреной, мигалками, а перед нами оказалась машина, которая не уступала дорогу, - рассказывает водитель "скорой" Сергей (мужчина попросил не указывать его фамилию - прим. автора). - Я никак не мог его обогнать, так от Айши до Зеленодольска и ехал за ним.

Пострадавший умер в машине "скорой", не доехав до больницы всего пары сотен метров.

Для сравнения, летом нужно было экстренно доставить пациентку из Зеленодольска в казанскую РКБ. Водители пропускали машину "скорой" и в городе, и на трассе. В результате дорога заняла всего 22 минуты и женщина вовремя получила необходимую помощь.

При этом сами водители "скорой" признают, что находятся между двух огней. Дело в том, что на спецтранспорт распространяются те же правила дорожного движения, что и на обычные авто. И если водитель, пытаясь спасти жизнь пациента, из-за автохама попадет в ДТП, то отвечать ему придется по всей строгости закона.