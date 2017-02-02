В Казани будут судить прораба, по чьей вине погиб мужчина во время забивания свай

В Казани будут судить 38-летнего прораба строительной компании «Статика» Владислава Ермолаева, по чьей вине на стройке погиб мужчина во время забивания свай. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - сказали в ведомстве.

Следствие полагает, что несчастный случай произошел по вине Ермолаева, который не обеспечил надлежащую организацию строительных работ. Свою вину он не признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагический случай произошел 24 октября прошлого года на строительной площадке ТЭЦ-1 по улице Лебедева, 18.

- Машинист осуществлял забивку свай на копровой установке. Во время работы копровая установка из-за обрушения грунта опрокинулась в траншею и придавила машиниста. Оператор сваебойной машины погиб на месте, - говорится в сообщении.