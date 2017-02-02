Рядом с возводимым ПСО «Казань» стадионом «Самара Арена» появится вертолетная площадка

Госэкспертиза одобрила первый этап проекта по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к возводимому ПСО «Казань» стадиону «Самара Арена», в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, а также улиц Ташкентской и Демократической, рядом со стадионом появится вертолетная площадка. Об этом сообщает ProGorodSamara.ru.

Первый этап проекта предполагает проведение работ по подготовке территории. В частности, это снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, попадающих под застройку, и планировочные работы.

На втором этапе планируется провести устройство дорожных «одежд», систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, а также архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений. Проектная документация по 2 этапу сейчас находится на рассмотрении.