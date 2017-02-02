Блоги ProKazan: Лихорадка, ломка и расцарапанная кожа. Что происходит с больным гриппом

Корреспондент портала делится своими ощущениями при болезни

В этой рубрике редакция сайта пишет о том, что ее волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале.

Сегодня главная по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru Ольга Плешкова

Друзья, болели ли вы когда-либо гриппом? Если нет, вам крупно повезло. На самом деле еще месяц назад я сама не знала, что это такое и как это тяжело переносится.

Как правило, люди не очень любят ставить прививки. В народе ходят разные слухи и отговорки, которые впечатлительные граждане воспринимают за свою точку зрения. От “видов гриппа много, а вакцина всегда одна” до теорий мирового заговора членов правительств по постановке экспериментов над человечеством. А еще есть те, кто вроде бы и не против на всякий случай себя обезопасить, но вечно не до этого (надо ведь с работы отпроситься, а еще на следующий день могут проявиться признаки простуды). Я относилась к третьим и в последние годы вакцинацию просто пропускала.

Каждый год мы слушаем от сторонников вакцинации принцип действия прививок, поэтому я не буду рассказывать, какие ученые молодцы. Но никто не говорит нам, что происходит с человеком, больным гриппом. Вроде бы в теории мы все знаем, что он опасен. Однако абсолютное большинство людей воспринимают эту болезнь как нечто чуть похуже простуды, а значит можно и потерпеть. Я расскажу, что именно чувствует человек, больной гриппом, а уж вы решайте, хотите все это испытать на себе или нет.

В начале января, почти сразу после Нового года, я серьезно заболела. Друзья спрашивали меня: “Как ты умудрилась?”, а я не то, что не знаю, но и вообще не понимаю, как можно так слечь, не имея до этого никаких признаков простуды. Ну знаете, часто за пару дней, как у людей поднимается температура, у них першит в горле или появляется насморк… Так вот я чувствовала себя абсолютно здоровой.

После Нового года я отправилась погостить к родителям. Дорога занимает полтора часа. В машину я села, чувствуя себя прекрасно. В пути я действительно начала ощущать озноб и как будто “падать” в пространство. Знаете, это очень странно, ведь я была в сознании и прекрасно понимала, что происходит.

Дальше - хуже. Приехав на место и уже понимая, что мне нездоровится, я по дороге от автомобиля до дверей квартиры думала: “лишь бы не упасть”. Потому как к этому времени это был уже не просто озноб, меня по-настоящему лихорадило.

Дома первым делом мы измерили температуру - 39,8. И меня продолжало колотить! Для тех, кто не знает: признаки озноба проявляются тогда, когда температура еще не достигла максимума и продолжает подниматься. Первая таблетка жаропонижающего, вторая, третья… Голова раскалывалась от тупой боли, а тело страдало от ломоты. Ломило, кстати, не только руки-ноги, а все, даже фаланги пальцев.

Меня лихорадило так, что я не могла лежать, несмотря на свое состояние. Я ходила по квартире и в какой-то момент, не выдержав, встала в угол и сама себя прижала дверью. Бред, конечно, и долго я так не простояла, но тогда мне казалось, что так я меньше трясусь.

А еще одно из самых странных чувств в те дни было то, что мне были неприятны любые тактильные ощущения. Казалось, будто у меня нет верхнего слоя кожи, настолько она была чувствительна. Дискомфорт доставляло все: прикосновения, одежда, постельное белье, даже вода, когда я шла мыть руки - все это раздражало и будто царапало. Наверное, я напоминала какого-то наркомана во время ломки.

Так продолжалось три дня. Только на третьи сутки мы смогли сбить температуру до 38 градусов. Мой брат, врач, рекомендовал лечь в больницу, однако в период эпидемии я решила лечиться дома, тем более, что мои медики всегда рядом.

Полностью я не выздоровела до сих пор. Я все еще вынуждена делать ингаляции, дабы избавиться от кашля, чувствую характерную слабость, а по вечерам иногда снова поднимается температура. Но лично для меня эта история стала хорошим уроком. В русскую рулетку “заболею или нет?” больше играть не хочется.